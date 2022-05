EssilorLuxottica, nuova fondazione Onesight per la vista

(ANSA) - MILANO, 25 MAG - EssilorLuxottica lancia OneSight EssilorLuxottica Foundation per rilanciare l'impegno del gruppo di lenti e occhiali a realizzare la sua mission di aiutare le persone, ovunque nel mondo, a "vedere meglio e vivere meglio".

Si tratta di un pilastro importante della strategia di sostenibilità del gruppo di lenti e occhiali per supportare e promuovere la vista come diritto umano fondamentale. OneSight riunisce le principali azioni di advocacy e filantropiche dell'azienda italo-francese. L'annuncio è stato fatto in parallelo con l'assemblea degli azionisti. L'appuntamento è servito per fare il punto sui conti e sulle prospettive del gruppo, poco impattato dal conflitto in Russia e Ucraina dove realizza solo l'1% dei propri ricavi, "Per ora siamo confident e contenti dei risultati che stiamo avendo", ha affermato l'ad Francesco Milleri sull'andamento del 2022. Mentre EssilorLuxottica continua a guardare al M&A esclude di acquisire marchi della moda come Giorgio Armani. "Non è nel nostro Dna. Se entrassimo - e non ne abbiamo la minima intenzione - nel mondo del lusso inizieremmo a essere concorrenti di tutte le licenze che si affidano a noi per la categoria degli occhiali. Vorrebbe avere discussioni o maggiori difficoltà di relazione con Chanel, Bulgari, Prada, Dolce & Gabbana, Versace e Michael Kors", ha detto Milleri. (ANSA).