Borsa: Europa si rafforza con petroliferi, utility e banche

(ANSA) - MILANO, 25 MAG - Si rafforzano le principali Borse europee nel pomeriggio, dopo che Wall Street ha girato in positivo e gli investitori attendono ulteriori indicazioni sui tempi di rialzo dei tassi negli Usa dalle Minute della Fed. In Europa la Piazza migliore è Madrid (+1,6%), seguita da Parigi (+0,9%), Francoforte (+0,8%), Londra (+0,7%) ed è ben intonata Milano (+1,5%), con lo spread Btp-Bund in ulteriore calo, a 198,4 punti, mentre ritraccia leggermente il rendimento, al 2,931%. Lieve il rincaro del greggio (wti +0,1%) a 110,1 dollari al barile e il brent a 113,9 dollari. Ha girato intanto in calo, nel 91/o giorno di guerra in Ucraina, l'oro (-0,1%) a 1.849 dollari l'oncia. Riprende un po' quota il prezzo spot del gas, con i future ad Amsterdam (+4,1%) saliti a 88 euro al MWh e quelli a Londra (+7,9%) arrivati a 147,5 penny al Mmbtu (unità termica britannica).

L'indice d'area del Vecchio continente, Stoxx 600, guadagna lo 0,8%, sostenuto soprattutto dal comparto energia, ma anche dalle utility, dalle auto e dalla maggioranza delle banche. In rosso invece i comparti salute e investimenti immobiliari.

(ANSA).