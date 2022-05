Borsa: Europa si muove cauta,future Wall Street girano in calo

(ANSA) - MILANO, 25 MAG - Le Borse europee, dopo un avvio promettente, limano e e si muovono all'insegna della cautela anche se è registrare che i titoli di stato si sono stabilizzati dopo che la fuga verso i beni rifugio ha fatto scendere i rendimenti. Cambiano passo anche i future su Wall Street che girano in negativo. Gli occhi restano puntati sulle banche centrali. Un'indicazione sulle prossime mosse della Fed potrebbe arrivare oggi dai verbali della riunione di maggio, così come è atteso l'intervento della presidente della Bce, Christine Lagarde a Davos.

Nel frattempo la la Banca di Russia terrà una riunione dei tassi non prevista domani mentre la la banca centrale neozelandese li ha aumenti di mezzo punto e per la seconda volta consecutiva L'indice d'area del Vecchio Continente, lo stoxx 600, guadagna oltre mezzo punto percentuale con l'evidenza dei titoli legati alla servizi di pubblica utilità e all'energia. Tra le singole Piazze, Milano segna un +0,4% con lo spread tra Btp e Bund a 198 punti e il rendimento del decennale italiano vicino al 2,92%, Francoforte registra invece un +0,15%, Londra un +0,31% mentre Parigi si appiattisce a +0,06%.Fronte materie prime il gas sale del 2,35% a 86,5 euro al Mwh. In rialzo anche il petrolio con wti a che sfiora i 111 dollari al barile (+1%) e il brent a 114,7 dollari al barile (+1%). Fronte cambi l'euro è debole sul dollaro e scambia a 1,06 sul biglietto verde che a sua volta continua a perdere sul rublo che si apprezza a 57, cosi come sulla moneta unica con cui scambia a 60,7. La Borsa di Mosca, dopo un un avvio forte, guadagna un marginale 0,26%. (ANSA).