Pnrr e Sud, la sfida dell'economia circolare

L'Italia va molto bene in termini di riciclo dei rifiuti di imballaggio con il 73% di riciclo nel 2020 a fronte di una richiesta dell'Europa del 65% entro il 2025. Esiste però un forte divario fra nord e mezzogiorno. Al sud infatti mancano molti impianti per i rifiuti e servono oltre 2,1 miliardi di euro per realizzarli. Ma ora c'e' un progetto che nasce dalla collaborazione del Conai , il consorzio nazionale imballaggi con l'Anci, l'associazione nazionale dei comuni italiani che punta proprio a colmare questo gap.

