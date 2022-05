Inps: ad aprile 1,19 mln famiglie con reddito di cittadinanza

Ad aprile 2022, i nuclei beneficiari di Reddito e Pensione di Cittadinanza sono stati 1,19 milioni in totale (quasi 1,09 milioni RdC e 103mila PdC), con 2,65 milioni di persone coinvolte e un importo medio erogato a livello nazionale di 561 euro. Lo rileva l'Inps nell'Osservatorio sul Reddito di cittadinanza sottolineando che nel mese la spesa è stata di 668 milioni di euro. La gran parte delle famiglie risiede al Sud e nelle Isole con 783.924 nuclei e 1.851.446 persone coinvolte (590,61 l'importo medio in queste Regioni).

Su 1,19 milioni di famiglie che ad aprile hanno ricevuto il Reddito o la Pensione di cittadinanza 522.461 avevano un solo componente. E' quanto emerge dall'Osservatorio sul Reddito di cittadinanza secondo il quale il 43,85% dei nuclei con il sussidio era composto da una sola persona e appena il 7,44% (meno di 90mila nuclei) da almeno cinque componenti. Il dato è legato alla scala di equivalenza e al calcolo dei redditi al di sotto dei quali sei considerato bisognoso della misura contro la povertà che penalizza le famiglie numerose. Per le famiglie di single l'importo medio dell'assegno è di 457,79 euro mentre per quelle di cinque persone è di 740,91 euro e per quelle di sei e più di 730,60 euro.