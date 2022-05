Auto: al via domani piattaforma per ecoincentivi

Al via domani le prenotazioni del bonus per l'acquisto di auto, moto e veicoli commerciali a basse emissioni. Dalle 10 del mattino sarà attivata la piattaforma ecobonus.mise.gov.it gestita da Invitalia su cui i concessionari potranno prenotare gli incentivi. Scatterà nello stesso momento il countdown delle risorse a disposizione: 650 milioni di euro per quest'anno.

In dettaglio 220 milioni di euro sono destinati alle auto della fascia 0-20 (elettriche); 225 milioni di euro per quelle nella fascia 21-60 (ibride plug-in); 170 milioni di euro per quella nella fascia 61-135 (ibride, benzina e diesel a basse emissioni). Per motocicli e ciclomotori vengono invece stanziati 10 milioni per i veicoli non elettrici e 15 milioni per gli elettrici, mentre 10 milioni di euro sono destinati ai veicoli commerciali.