Spread Btp-Bund scende a 200 punti dopo picco di venerdì

(ANSA) - ROMA, 23 MAG - Netto calo in avvio di settimana per lo spread tra Btp e Bund tedeschi. Dopo il picco di venerdì sopra i 205 punti, il differenziale scende in avvio di giornata a 200 punti base, con un rendimento per il decennale italiano del 2,96%. (ANSA).