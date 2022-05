Immobiliare: G Rent sigla accordo con Philipp Plein

(ANSA) - MILANO, 23 MAG - G Rent, proptech company attiva nel settore dell'hospitality di immobili di lusso, e Philipp Plein International, fashion brand internazionale di top luxury, hanno annunciato l'accordo per la gestione fino al 2035 di due stabili di lusso a Milano e Roma con la formula del "serviced apartment di lusso" che saranno inseriti in complessi immobiliari progettati con il contributo del fashion designer Philipp Plein.

"Possiamo senza dubbio definirci dei precursori in Italia, dal momento che, per primi, abbiamo portato un fashion brand del 'super lusso' nel residenziale gestito. Siamo molto concentrati sulla sua realizzazione ed emozionati, data l'opportunità di collaborare direttamente con un fashion designer di grido come Philipp Plein, la cui visione innovativa e creatività saprà dare un tocco di classe all'intero progetto" le parole di Emiliano Di Bartolo, a.d. di G Rent. (ANSA).