Generali: avvia l'acquisizione di un altro 5,3% di Cattolica

Assicurazioni Generali intende acquistare almeno 12.166.055 azioni ordinarie di Cattolica, pari al 5,3279% del capitale (partecipazione rilevante), così che, anche tenuto conto delle azioni proprie detenute ad oggi da Cattolica, il Leone arriverebbe oltre il 90% del capitale sociale di Cattolica.

A tal fine, Generali ha dato mandato a Equita Sim, quale intermediario autorizzato e sole bookrunner, di acquistare la partecipazione con una procedura di reverse accelerated book-building, a un prezzo massimo di 6,75 euro per azione, da avviare immediatamente e che Generali si riserva di chiudere in qualsiasi momento.

Alla data odierna, come viene ricordato in una nota, Assicurazioni Generali detiene 192.896.731 azioni di Cattolica, pari all'84,475% circa del capitale sociale della stessa.