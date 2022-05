Energia: Giorgetti, l'Italia deve fare uno sforzo doppio

(ANSA) - TRIESTE, 23 MAG - "Abbiamo problemi ulteriori" nei confronti con gli altri Paesi e allora come Italia "dobbiamo fare uno sforzo doppio rispetto a quanto fanno gli altri". Lo ha detto il ministro Giorgetti riferendosi alla situazione energetica italiana, al termine della visita ai cantieri di Monfalcone di Fincantieri. "Lo sforzo è addirittura superiore rispetto ad altrove perché purtroppo ci troviamo in una situazione un po' diversa rispetto alle scelte che in passato hanno fatto altri", ha spiegato.

"Finalmente c'è la consapevolezza, anche da parte di tutta la politica italiana, che la sovranità energetica è connessa alla sovranità economica, e che in fondo è anche la nostra libertà.

Quindi finalmente si prendono decisioni coraggiose superando i limiti e gli ostacoli del passato". Lo ha detto il ministro Giorgetti al termine della visita ai cantieri di Monfalcone di Fincantieri, rispondendo a una domanda sulla disponibilità del presidente del Fvg, Fedriga, a ospitare un rigassificatore su nave, al largo.

"E' giusto dare la disponibilità - ha proseguito Giorgetti - Il problema nostro, soprattutto in questi due anni (a causa della pandemia, ndr) è di subire un eventuale shortage di gas proveniente dalla Russia. E' chiaro che ci vuole disponibilità per superare tutti quei limiti e difficoltà che in passato hanno ostacolato la sovranità energetica del Paese", ha concluso.

