Borsa:Asia contrastata tra timori Covid e crisi energia Ue

(ANSA) - MILANO, 23 MAG - La seduta delle Borse in Asia ha andamenti contrastanti, cercando di interpretare gli sforzi delle autorità cinesi per sostenere l'economia tra le continue preoccupazioni sulla sua situazione Covid. "La crisi energetica nell'UE e l'inasprimento delle politiche negli Stati Uniti, combinati con la fase debole dell'economia cinese sono potenziali venti contrari" commenta un gestore. Tokyo è salita dello 0,98%, a Hong Kong l'indice guida sta scendendo dell'1,3%; in Cina lo Shanghai Composite perde lo 0,3 per cento. (ANSA).