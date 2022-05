Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+1,02%)

(ANSA) - TOKYO, 23 MAG - La Borsa di Tokyo avvia la prima seduta della settimana in rialzo, malgrado la chiusura mista del mercato azionario statunitense e mentre prevale la volatilità in attesa di ulteriori indicazioni macroeconomiche, in particolare sugli effetti dell'inflazione e le ripercussioni sulla sostenibilità dell'economia a livello globale.

Il listino di riferimento Nikkei avanza dell'1,02% a quota 27.010,75, con un guadagno di 271 punti. Sul mercato dei cambi lo yen è poco variato sul dollaro, a 127,80, e sull'euro, a 135,10. (ANSA).