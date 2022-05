Borsa: Europa chiude in forte rialzo, Londra +1,6%

(ANSA) - MILANO, 23 MAG - Chiusura in deciso rialzo per le Borse europee che beneficiano di un ritorno della propensione al rischio dopo che il presidente americano, Joe Biden, si è detto disponibile a considerare l'abolizione di alcuni dei dazi all'indirizzo di Pechino voluti dal suo predecessore, Donald Trump. A Londra il Ftse 100 ha chiuso in rialzo dell'1,67% a 7.513 punti, a Francoforte il Dax è avanzato dell'1,41% a 14.178 punti e a Parigi il Cac 40 ha segnato un progresso dell'1,17% a 6.358 punti, recuperando un po' del terreno perso nelle scorse settimane, con le banche che hanno corso in scia alla prospettiva di un rialzo dei tassi. (ANSA).