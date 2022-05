G7:Visco, ok a rialzo tassi quest'estate, ma graduale

(ANSA) - KOENIGSWINTER, 20 MAG - "Il rischio di deflazione è alle nostre spalle. Abbiamo mantenuto i tassi di interesse ufficiali a lungo negativi, per far fronte a questi rischi, e rispondere agli effetti della pandemia sulla domanda, sui consumi e sugli investimenti. Con le aspettative a medio termine di un'inflazione al 2%, possiamo alzare i tassi già nel corso dell'estate. È importante che si faccia gradualmente, anche alla luce dei molti punti di incertezza dovuti alla crisi gravissima dell'Ucraina". Lo ha detto il governatore della Banca D'Italia, Ignazio Visco, in un'intervista al Tg3 a margine del G7 Finanze a Koenigswinter, alle porte di Bonni n Germania. (ANSA).