Borsa: Milano sale (+0,95%), bene Stellantis, Cnh ed Eni

(ANSA) - MILANO, 20 MAG - Amplia il rialzo segnato in apertura Piazza Affari nella prima mezz'ora di scambi. L'indice Ftse Mib guadagna lo 0,95% a 24.293 punti, sostenuto da Stellantis (+2,5%), Nexi (+2,26%), Cnh (+2,23%), Eni (+1,9%), nonostante il greggio poco mosso (Wti -0,5% a 111,65 dollari al barile), Prysmian (+1,41%) e Tenaris (+1,62%), che rimbalza dopo lo scivolone della vigilia. Sale a 197,7 punti il differenziale tra Btp e Bund tedeschi, con il rendimento annuo dei titoli italiani in crescita di 5,6 punti al 2,951%. In campo bancario emerge Intesa (+1,06%), seguita da Bper (+0,93%) e Banco Bpm (+0,56%), mentre Unicredit (+0,2%) appare più cauta. Pochi i segni meno, limitati a Moncler (-2,02%), Leonardo (-1,18%), Generali (-0,86%), oggetto di prese di beneficio dopo il rialzo della vigilia a seguito dei conti trimestrali, Snam (-0,33%) e Terna (-0,32%). (ANSA).