Un parco urbano sopra nuovo deposito Atm

(ANSA) - MILANO, 19 MAG - I 100 bus elettrici di Atm saranno ricoverati in un nuovo deposito sotterraneo in viale Toscana, sopra questi 20 mila metri quadrati ci sarà un parco urbano con aree verdi e campi sportivi aperti al pubblico. La gara per l'affidamento del progetto di realizzazione della nuova struttura è stata aggiudicata alla società Cremonesi Workshop, in 'aggregazione temporanea d'impresa' con E.T.S. e RPA.

L'investimento complessivo, precisa una nota, è pari a 100 milioni di euro.

Al livello 0 ci saranno l'ingresso e l'uscita dei mezzi e gli uffici del personale. Al livello -1 verranno costruite l'officina per la manutenzione degli autobus e le stazioni di lavaggio. Al livello -2 ci sarà invece il parcheggio dei 100 e-bus.

La struttura verrà realizzata con materiali dal basso impatto ambientale, realizzati con materie prime riciclate e riciclabili, e sarà indipendente a livello energetico, grazie all'installazione di pannelli fotovoltaici e di impianti geotermici. Sarà inoltre costruito un impianto di recupero delle acque piovane per il lavaggio degli e-bus, riducendo così del 30% il consumo di acqua. Sopra un ampio prato verde circonderà la "piazza dell'acqua", con fontana e giochi d'acqua; un'area sport con campi da tennis, uno skate park, un climbing wall, campo da calcetto e da padel. (ANSA).