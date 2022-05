Rifiuti: Palazzetti (Bat), rinnoviamo impegno per l'ambiente

(ANSA) - ROMA, 19 MAG - Con la campagna anti-littering 'Piccoli gesti grandi crimini' "abbiamo dimostrato che è possibile mettere in campo una proposta collettiva, che attraverso una vasta gamma di strumenti e un'azione congiunta pubblico-privata faccia da deterrente rispetto a comportamenti scorretti. British American Tobacco ribadisce il proprio impegno a favore dell'ambiente, rinnovando la disponibilità a collaborare e confrontarsi con cittadini, aziende e istituzioni, per definire insieme soluzioni efficienti, virtuose ed efficaci per la realizzazione di un futuro migliore, come recita il nostro purpose aziendale: A Better Tomorrow". Così la presidente, Ad e area director Sud Europa di Bat Italia, Roberta Palazzetti, nel corso della presentazione della terza edizione della campagna anti-littering "Piccoli gesti grandi crimini", organizzata con l'associazione Marevivo.

"Le campagne degli scorsi anni - ha sottolineato Palazzetti - hanno fatto registrare una riduzione dell'abbandono dei mozziconi nell'ambiente mediamente superiore al 50%. Risultati che hanno reso Piccoli gesti grandi crimini una best practice del gruppo Bat e un progetto internazionale, con attivazioni e partnership anche in Grecia, Portogallo e Spagna, paesi in cui intendiamo esportare questo modello di collaborazione vincente".

(ANSA).