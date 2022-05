Fmi, su Italia venti contrari su economia da guerra e prezzi

(ANSA) - NEW YORK, 19 MAG - L'economia italiana si trova ad affrontare venti contrari dalla guerra e dall'aumento dell'inflazione. Nonostante i segnali di resilienza, la crescita è attesa rallentare e presenta rischi al ribasso. Lo afferma nel Fmi nel comunicato finale della missione in Italia dei suoi funzionari per l'Article IV 2022. "Come i suoi partener europei, l'Italia si trova ad affrontare formidabili nuove sfide economiche", osserva il Fmi. (ANSA).