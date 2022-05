Cambi: euro calmo sul dollaro a quota 1,05, bene il rublo

(ANSA) - MILANO, 19 MAG - Cambi dell'euro poco mossi a metà seduta sui mercati valutari: in attesa delle minute della Bce sull'ultima riunione per la politica monetaria, la valuta unica scambia a quota 1,05 contro il dollaro. I minimi recenti sono stati toccati alla fine della scorsa settimana quando l'euro era sceso anche sotto quota 1,04.

Ancora in recupero invece il rublo: sale di circa il 3% sia contro l'euro sia contro il dollaro. Nel primo caso si trova a quota 65,5, ai massimi dal novembre 2017, nel secondo a 62, il livello più alto dal febbraio 2020. (ANSA).