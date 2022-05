Borsa: Milano punta alla parità (-0,15%) con Unicredit e Tenaris

(ANSA) - MILANO, 19 MAG - Punta alla parità Piazza Affari a circa un'ora dalla chiusura, con l'indice Ftse Mb in calo dello 0,15% a 24.042 mila punti. Si assesta a 195,8 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, mantenendosi poco sopra il livello segnato in apertura, con il rendimento annuo in calo di 5,3 punti al 2,904%. Corrono Unicredit (+1,78%), Generali (+1,33%) dopo la trimestrale, Diasorin (+1,26%) e Banco Bpm (+1,25%). Bene anche Fineco (+1,07%), Saipem (+1,1%), Prysmian e Leonardo (+0,8% entrambe). Poco mosse Snam (+0,29%) e Atlantia (+0,04%), invariata Tim, fiacche Enel (-0,08%) ed Eni (-0,23%), con il calo del greggio (Wti -1,51% a 107,94 dollari al barile) che frena Tenaris (-3,32%), titolo peggiore del listino delle blue chips insieme a Moncler (-3,36%), Campari (-3,15%) e Cnh (-2,3%). Più caute Iveco (-1,17%) e Stellantis (-0,31%). (ANSA).