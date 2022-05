Borsa: Europa amplia perdite, Amsterdam -2,2%

(ANSA) - MILANO, 19 MAG - Si appesantisce il clima sulle Borse europee. Dopo una partenza non drammatica, lo scivolone di Wall street e la debolezza delle Borse asiatiche viene ampliata dai future sui listini Usa che per ora non 'rimbalzano': il mercato azionario di Amsterdam cede il 2,2%, mentre Francoforte e Parigi scendono di due punti percentuali in attesa anche delle minute dell'ultima riunione della Bce sulle politiche monetarie.

Londra perde l'1,5%, con Milano (Ftse Mib -1,2%) che insieme a Madrid (-1,3%) appaiono le Borse al momento meno appesantite.

