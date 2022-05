Von der Leyen, piattaforma Ue acquisti gas, gnl e idrogeno

(ANSA) - BRUXELLES, 18 MAG - "I 27 leader di governo dell'UE hanno deciso di creare una piattaforma per l'acquisto congiunto di gas, gnl e idrogeno. Con il piano RePowerEU, proponiamo una via operativa da seguire, con un meccanismo di appalto congiunto e un comune approccio ai paesi fornitori. In questo modo, possiamo proteggere il le importazioni di energia di cui abbiamo bisogno senza concorrenza tra i nostri Stati membri". Lo annuncia la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen. (ANSA).