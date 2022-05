Iccrea: Pastore;prosegue calo Npl, possibile nuova cessione

(ANSA) - ROMA, 18 MAG - Il gruppo Iccrea Banca prosegue con la riduzione degli Npl per raggiungere gli obiettivi del piano approvato dalla Bce e progetta "una possibile nuova cartolarizzazione" se verranno prorogate le garanzie pubbliche Gacs oltre ad attendere "un buon utile per il 2022" quasi tutto destinato a riserva. Lo afferma il dg Mauro Pastore a margine del cda Federlus secondo cui "siamo a un tasso di Npe (l'esposizione verso i crediti inesigibili ndr) del 6% partendo da un numero che era più del doppio. In parte questa riduzione viene attuata con una politica di recupero crediti e in parte con cessioni. Siamo poi soddisfatti che, all'ultima cessione da 650 milioni di euro di qualche giorno, fa abbiano partecipato anche banche esterne al gruppo".

Per il 2022 "non ci attendiamo un grande impatto sugli Npl dalle turbolenze legate" al conflitto e ai problemi di materie prime "ma semmai qualche effetto nel 2023". Situazione tranquilla sul fronte delle banche appartenenti al gruppo: "abbiamo avuto qualche situazione di difficoltà ma l'abbiamo risolta in qualche caso con delle aggregazioni. Le azioni di supporto messe in campo stanno funzionando". (ANSA).