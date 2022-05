Gas: chiude in rialzo in Europa a 94,5 euro al MWh

(ANSA) - MILANO, 18 MAG - Chiusura in rialzo in Europa per il secondo giorno consecutivo il prezzo spot del gas. L'indice di riferimento, ovvero i future ad Amsterdam (+0,39%) sono a 94,5 euro al MWh. Scende invece il prezzo a Londra (-1,75%), con i future a 181,9 penny al Mmbtu (unità termica britannica).

Ha girato intanto in calo a sera il petrolio (wti -2,1%) a 110 dollari al barile, con il brent a 109,5 dollari. E si è mosso in aumento l'oro (+0,2%) a 1.821 dollari l'oncia. Il prezzo del grano tenero è in deciso ribasso (-3,3%) a 1.235 dollari per unità di 5.000 bushel (staio), così come quello del grano duro a 1.324 dollari. (ANSA).