Deutsche Bank: Italia torna in utile per 36 milioni

(ANSA) - MILANO, 18 MAG - Deutsche Bank ritorna all'utile in Italia e riorganizza le attività di banca commerciale. L'anno, si legge in una nota, si è chiuso con un utile netto di 36 milioni, miglior risultato dal 2016.

Rappresenta "un deciso miglioramento di circa 54 milioni rispetto al dato del 2020 (quando la perdita si era attestata a 18,3 milioni), conseguito in un perdurante contesto di difficoltà economica e nonostante 59 milioni di spese legate alla trasformazione" spiega una nota. A contribuire positivamente sul risultato sono stati in particolare un progresso del margine di intermediazione, che si è assestato a 953 milioni con 56,5 milioni di maggiori ricavi netti, e un miglioramento del costo del rischio di credito, con un decremento di circa 70 milioni degli accantonamenti per perdite sui crediti a 116 milioni (-37,9%). Inoltre, nell'evoluzione della divisione International Private Bank (IPB) Italy verso un modello di banca multi-specialistica e focalizzata, è stata creata l'area di business Premium & Consumer Bank, la cui responsabilità è affidata a Marzio Pividori.

"Il 2021 è stato un anno importante per la nostra banca in Italia, nel quale si sono manifestati i primi effetti concreti del piano di ri-focalizzazione strategica, sviluppato nell'ambito del processo di trasformazione globale di Deutsche Bank e fondato sulla volontà di continuare a crescere investendo su più fronti" commenta Roberto Parazzini, Chief Country Officer Italy. (ANSA).