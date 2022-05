Borsa: Milano recupera a +0,15%, sotto pressione Mediobanca

(ANSA) - MILANO, 18 MAG - La Borsa di Milano, così come il resto dei listini europei, tenta la risalita. Il Ftse Mib a lungo sulla sulla parità , sale dello 0,15% a 24.332 punti. Lo spread resta nell'area dei 190 punti con il rendimento del decennale italiano che sale al 2,9%.

Sotto la lente Mediobanca che cede il 2,6% con indiscrezioni di MF che parlano di uno stop della Bce alla Delfin di Leonardo Del Vecchio a salire oltre il 20%. No comment dai diretti interessati. Vendite anche su Saipem (-1,7%) all'indomani del via libera dei soci all'aumento di capitale da 2 miliardi di euro, dopo il bilancio del 2021 chiuso con una perdita di 2,38 miliardi di euro.

Poco mossa Unicredit (+0,28%) sui rumors riportati dall'Ft di colloqui con Commerzbank che la guerra ha stoppato. In un intervista a Bloomberg Orcel ha ribadito che le fusioni si fanno si hanno un senso. Tra i titoli che svettano sul paniere principale Prysmian (+2,8%), Iveco (+1,6%), Cnh (+1,55%) Snam (+1,41%) che ha acquistato la nave metaniera 'Golar Arctic' da Golar Lng, che si è impegnata a convertirla a unità di stoccaggio e rigassificazione (Fsru), per 269 milioni di euro.

(ANSA).