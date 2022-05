Banche:Gros-Pietro,per big Ue serve Unione bancaria completa

(ANSA) - ROMA, 18 MAG - "Per fare delle grandi banche europee occorre un'unione bancaria europea completa, quindi, è importante che sia raggiunta". E' quanto sostiene il presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro, a margine del convegno "Prospettive di finanza innovativa per le Pmi".

"L'Europa ha bisogno di essere all'altezza delle sfide che ci sono nel mondo e può esserlo solo se è unita - aggiunge Gros-Pietro -. La finanza è importante, gli operatori europei sono piccoli, come dimensione operativa, rispetto alle grandi banche, in particolare americane e cinesi". Gros-Pietro ritiene quindi che "completare l'unione bancaria sia importante, non soltanto per le banche ma per l'Europa. Come l'euro è stato un passo avanti formidabile per la crescita, anche politica, dell'Europa", altrettanto lo sarà l'unione bancaria. "Viviamo in un momento in cui l'Europa - sottolinea - ha bisogno di essere più unita". (ANSA).