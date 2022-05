Auto: Giorgetti, a breve nuovo dpcm a sostegno imprese

(ANSA) - ROMA, 18 MAG - Dopo il decreto che ha previsto gli incentivi agli acquisti dell'auto "per sostenere la domanda. A breve è previsto un nuovo dpcm con aiuti a sostegno dell'offerta" per sostenere le imprese del settore automotive.

Lo ha annunciato il ministro allo Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti al Question Time. "Il Mise - ha aggiunto - ha già formalizzato le sue proposte e lo somme stanziate sono di 700 milioni per il 2022 e di 1 miliardo per gli anni a seguire" (ANSA).