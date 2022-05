Pnrr: Fatali, è indispensabile partnership pubblico-privato

(ANSA) - ROMA, 17 MAG - "Per attuare il Pnrr è indispensabile una reale partnership tra pubblico e privato, ma anche tra chi decide e le nuove generazioni. Questo è quello che stiamo facendo, come CeoforLife, creando gruppi di lavoro tra studenti, Ceo e istituzioni, per lavorare insieme su progetti che hanno come obiettivo la realizzazione concreta del Pnrr". Così il founder di CeoforLife, Giordano Fatali, in occasione della prima giornata dei CeoforLife Awards. A mettere a rischio il Pnrr, per Fatali, è non solo il costo delle materie prime, "ma anche la loro assenza, con tempi di consegna non conciliabili con una attività produttiva", ma un altro problema è quello relativo al capitale umano: "Non si trovano competenze e persone", ha sottolineato, spiegando che "al nostro Paese manca una filiera tra competenze necessarie e quelle che vengono create. E' un problema atavico. Per risolverlo occorre costruire i percorsi di formazione fin dalla scuola insieme al mondo produttivo, che non è fatto solo di grandi aziende ma anche di Pmi e microimprese".

(ANSA).