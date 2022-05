Plug and Play nuovo partner Harmonic Hub

(ANSA) - MILANO, 17 MAG - L'incubatore americano Plug and Play, la più grande piattaforma di open innovation al mondo stringe una collaborazione pluriennale con Harmonic Innovation Hub, il progetto che sta prendendo forma in Calabria su iniziativa di Entopan, la società di consulenza fondata da Francesco Cicione.

Mentre avanzano i lavori sui 40mila metriquadri che a Tiriolo (CZ) ospiteranno l'hub, con l'obiettivo di essere operativo nel secondo semestre del 2023, al gruppo dei partner si unisce Plug and Play con il suo network di più di 530 Corporate partner ed oltre 2500 startups accelerate solo nel 2021, un hub a Milano dedicato al food, al fintech e alla sostenibilità, a Modena per l'automotive e un ufficio a Torino dedicato all'innovazione in ambito Aerospace e Advanced Hardware. "Il talento è democratico, distribuito ovunque, ma le opportunità non lo sono per questo costruire l'ecosistema è fondamentale e serve questo tipo di ambizione che il progetto dell'Harmonic Innovation Hub ben esprime" commenta Andrea Zorzetto, Managing Partner di Plug and Play Italy che ha un più ampio progetto per l'area mediterranea, avendo attività in Spagna, Francia, Turchia, Marocco e, da quest'anno anche in Egitto. (ANSA).