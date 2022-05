Banche:Abi, tassi in salita ma non frena domanda per mutui

I tassi di interesse sui nuovi mutui bancari salgono ad aprile a quota 1,82% (escluse oneri e spese) ma restano "su livelli molto bassi" e la domanda per l'acquisto di abitazioni prosegue . E' quanto afferma l'Abi nel suo rapporto mensile sottolineando come a marzo i prestiti alle famiglie per i mutui casa sono cresciuti del 5,2%. Come ha spiegato il vice dg Gianfranco Torriero nella presentazione dei dati, "l'aumento è di pochi decimi di punto e impatta sulla rata" in maniera llimitata ma non frena "la volontà di richieste dei mutui che invece beneficiano di un mercato immobiliare in ripresa" anche "sotto forma di investimento". (ANSA).