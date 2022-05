Petrolio: lockdown cinese pesa, Brent scende sotto 110 dlr

(ANSA) - ROMA, 16 MAG - Prezzi in calo questa mattina per il petrolio, appesantito dai segnali negativi arrivati dall'economia cinese, raffreddata dal lockdown per il Covid. Il Brent, il greggio di riferimento europeo quotato a Londra, ha perso l'1,6%, scendendo poco sotto i 110 dollari al barile. Il Wti americano è arretrato dell'1,5% a 108,8 dollari. (ANSA).