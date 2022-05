Fincantieri: assemblea approva bilancio, nominato nuovo cda

(ANSA) - TRIESTE, 16 MAG - L'assemblea ordinaria degli azionisti di Fincantieri ha approvato oggi il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, che chiude con un utile di 125.224.830,45 euro.

E' stato inoltre nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2022-24, che sarà composto da Cristina Scocchia, Claudio Graziano, Pierroberto Folgiero, Alberto Dell'Acqua, Valter Trevisani, Alessandra Battaglia e Massimo Di Carlo (tratti dalla lista presentata dall'Azionista di maggioranza Cdp Industria S.p.A., titolare del 71,318% del capitale sociale di Fincantieri, che ha conseguito il voto favorevole del 96,324% del capitale sociale rappresentato in Assemblea ed avente diritto di voto), Paola Muratorio, Paolo Amato e Alice Vatta (tratti dalla lista presentata dall'Azionista di minoranza Inarcassa, titolare del 2,201% del capitale sociale di Fincantieri, che ha conseguito il voto favorevole del 3,676%). L'Assemblea ha nominato Claudio Graziano presidente del cda.

Nel corso dell'incontro sono stati presentati anche il bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 e la Dichiarazione non finanziaria al 31 dicembre 2021.

L'assemblea ha deliberato di destinare l'utile netto dell'esercizio 2021 per il 5% a riserva legale e per la parte residua a riserva straordinaria.

Gli azionisti hanno quindi approvato la proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione assembleare.

E' stata infine approvata la prima sezione della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti" ed è stato deliberato in senso favorevole in merito alla seconda. Disco verde anche per l'integrazione del corrispettivo della società di revisione legale dei conti per gli esercizi 2021-2028. (ANSA).