Ecco le Gallerie d'Italia, a Torino museo Intesa Sanpaolo

(ANSA) - TORINO, 16 MAG - Apre a Torino, in piazza San Carlo, nella sede storica di Intesa Sanpaolo, il quarto museo delle Gallerie d'Italia, dopo Milano, Napoli e Vicenza. Un hub culturale, aperto alla città, con un percorso espositivo di 10mila metri quadrati su cinque piani, di cui tre ipogei, dedicato alla fotografia e al Barocco. Qui si terranno mostre temporanee originali, commissionate a fotografi di fama internazionale - la prima è "La fragile meraviglia. Un viaggio nella natura che cambia" di Paolo Pellegrin, curata da Walter Guadagnini - e saranno organizzate attività come la didattica per le scuole e la ricerca scientifica.

"L'apertura della sede di Torino completa un progetto di dimensione nazionale e rappresenta una delle tappe più importanti nella storia dell'impegno profuso dalla nostra banca in ambito culturale. In uno scenario di drammatica incertezza come quello che stiamo vivendo, è un segnale di speranza e di fiducia nel futuro" spiega Giovanni Bazoli, presidente emerito di Intesa Sanpaolo. Presenti all'inaugurazione il presidente Gian Maria Gros-Pietro e Carlo Messina, consigliere delegato e ceo, il sindaco Stefano Lo Russo, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio.

Le Gallerie d'Italia di Torino, negli spazi ristrutturati dall'architetto Michele De Lucchi, sono anche la nuova sede dell'Archivio Publifoto Intesa Sanpaolo - con 7 milioni di scatti realizzati dagli anni Trenta agli anni Novanta - ed espongono opere dalle collezioni del Gruppo tra le quali il ciclo pittorico dell'antico Oratorio della Compagnia di San Paolo. L'apertura del museo torinese e la nuova sede di Napoli, che inaugurerà al pubblico il 21 maggio con spazi triplicati, rientrano nel Piano d'Impresa e consolidano la posizione di Intesa Sanpaolo tra i primi operatori culturali privati a livello internazionale. (ANSA).