CEOforLIFE Awards: al via la seconda edizione

(ANSA) - ROMA, 16 MAG - Coniugare innovazione, rispetto dell'ambiente e della persona per una crescita economica inclusiva, attenta ad avere un impatto positivo sulla società: saranno questi i temi su cui si confronteranno Ceo e presidenti delle più importanti aziende italiane e multinazionali maggiormente impegnati sul tema della sostenibilità, durante la seconda edizione dei CEOforLIFE Awards. L'evento, ospitato dall'università Luiss, prenderà il via martedì 17 maggio e sarà trasmesso in streaming su ANSA.it e sui canali social dell'Agenzia a partire dalle ore 9:00. La prima giornata vedrà la presentazione del documento programmatico realizzato dalla CEOforLIFE Pnrr Task Force, ovvero dei gruppi di lavoro tra Ceo della community e studentesse e studenti della Luiss Guido Carli, che ha portato all'individuazione di oltre 40 progetti in linea con le 6 missioni del Pnrr. (ANSA).