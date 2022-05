Borsa: Europa chiude contrastata, Francoforte -0,4%

(ANSA) - MILANO, 16 MAG - Chiusura in ordine sparso per le Borse europee. A Londra l'indice Ftse 100 ha terminato le contrattazioni in progresso dello 0,63%, a 7.464 punti, a Parigi il Cac 40 ha ceduto lo 0,23% a 6.347 punti mentre a Francoforte il Dax ha perso lo 0,45% a 13.964 punti. I listini hanno scontato l'andamento negativo di Wall Street e i dati macroeconomici non rassicuranti provenienti dagli Usa, dove l'indice manifatturiero dello Stato di New York si è contratto contro le attese, e dalla Cina, con le vendite al dettaglio e la produzione industriale hanno risentito dei lockdown contro il Covid. (ANSA).