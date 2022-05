Borsa: Asia chiude in contrastata, pesano dati cinesi

(ANSA) - MILANO, 16 MAG - Le Borse asiatiche chiudono in ordine sparso, con gli investitori che guardano agli effetti della guerra in Ucraina sull'economia globale. Sui mercati pesa la Cina, dopo la diffusione di una serie di dati macroeconomici.

Resta alta l'attenzione sull'evoluzione del lockdown anti-Covid deciso a Shanghai, in Cina. Sotto i riflettori anche l'andamento dei prezzi delle materie prime, in modo particolare il gas e le materie prime.

Chiusura in positivo per Tokyo (+0,45%). Sul fronte valutario lo yen torna a guadagnare terreno sul dollaro, trattando poco sotto a un livello di 129, e sull'euro a 134,10. A contrattazioni ancora in corso sono in calo Shanghai (-0,47%) e Shenzhen (-0,39%), Seul (-0,29%), in positivo Mumbai (+0,39%), piatta Hong Kong (+0,07%).

Sul fronte macroeconomico in arrivo dalla Commissione Europea le previsioni economiche di primavera. Dagli Stati Uniti previsto l'indice Empire Manufacturing della Ny Fed che a maggio è previsto in calo. Attesi anche gli acquisti netti delle attività finanziarie del primo trimestre. (ANSA).