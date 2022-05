Auto: scattano gli incentivi, decreto in Gazzetta

Scattano gli incentivi per l'acquisto di auto e moto ecologiche. E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di oggi il decreto del Presidente del Consiglio contenente le norme per il "Riconoscimento degli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti". Il provvedimento, che è immediatamente operativo e quindi valido sugli acquisti effettuati oggi, prevede incentivi fino a 5.000 euro in caso di rottamazione per il quale sono previsti complessivamente quasi 2 miliardi di euro in tre anni: 650 milioni per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.