Petrolio: avvio in rialzo, Wti a 107,5 dollari al barile

(ANSA) - ROMA, 13 MAG - Avvio di giornata in rialzo per le quotazioni del petrolio in attesa delle decisioni della Ue su un embargo del greggio di Mosca e sull'onda di attese per una ripresa delle attività in Cina dopo l'ultima fiammata pandemica.

Il Wti del Texas di riferimento passa di mano a 107,5 dollari al barile, in rialzo dell'1,31% mentre il Brent del mare del Nord sale dell'1,56% a 109,11 dollari al barile. (ANSA).