Gas: chiude in calo in Europa a 96,8 euro al MWh

(ANSA) - MILANO, 13 MAG - Chiusura in calo in Europa per il prezzo spot del gas, dopo i rialzi del giorno precedente e con un potenziamento delle erogazioni dalla Russia attraverso l'Ucraina, dopo alcune diminuzioni dei giorni precedenti, nel 79/o giorno di guerra. I future ad Amsterdam (-9,2%) hanno terminato la seduta a 96,8 euro al MWh, rispetto ai 104 del giorno prima, e sono scesi anche a Londra (-15,4%) a 148 penny al Mmbtu (unità termica britannica), in confronto ai 161 penny del giovedì. (ANSA).