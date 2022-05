Cambi: euro in leggero rialzo, sopra 1,040 sul dollaro

(ANSA) - ROMA, 13 MAG - Avvio di giornata in leggerissimo rialzo per l'euro che è sceso ieri sotto quota 1,040 ai livelli minimi dal 2017.La moneta unica europea è scambiata a 1,041 dollari, a fronte del valore di 1,0376 di ieri sera a New York .

Sullo yen l'euro passa di mano 133,7 yen in rialzo dello 0,4% (ANSA).