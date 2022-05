Borsa: Europa apre positiva, Francoforte +0,71%

(ANSA) - MILANO, 13 MAG - Avvio in rialzo per i principali listini europei. Parigi registra un +0,71% con l'indice Cac-40 a quota 6.250 punti. Stesso avvio per Francoforte (+0,71%) con il Dax a 13.837 punti. Londra segna un +0,78% con il Ftse 100 a 7.291 punti. (ANSA).