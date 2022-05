Borsa: Asia tonica con Tokyo in testa, Europa verso rialzo

(ANSA) - MILANO, 13 MAG - Borse di Asia e Pacifico brillanti nell'ultima seduta della settimana con Tokyo a tirare la volata (Nikkei +2,55%). I listini superano, almeno in questo caso, ogni cautela con gli investitori che comunque guadano sempre al rialzo dell'inflazione e alla capacità di intervento delle Fed con Jerome Powell, appena confermato alla guida, che ha indicato che un aumento dei tassi da mezzo punto alle prossime due riunioni è appropriato.

Nel quadro geopolitico resta poi l'attenzione sull'evoluzione del conflitto in Ucraina e tema dell'approvvigionamento energetico da parte dell'Europa.

Tra le altre Piazze. a scambi in corso, Hong Kong sale del 2%.

Più contenute Shanghai (+0,76%) e Shenzhen (+0,4%). Seul guadagna invece il 2,12% e Sydney l'1,9%. Attese in rialzo l'Europa, bene anche i future su Wall Street.

Sul fronte macro in agenda la produzione industriale dell'Eurozona, con la previsione di una correzione a marzo dopo la crescita di febbraio. In Francia arriva la lettura finale dell'inflazione che dovrebbe confermare il 4,8% ad aprile.

(ANSA).