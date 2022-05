Unicredit: accordo con Microsoft per digitalizzare 100mila pmi

(ANSA) - MILANO, 12 MAG - UniCredit e Microsoft Italia per accompagnare e promuovere i percorsi di digitalizzazione delle pmi italiane rafforzano la loro collaborazione rilanciando 'Together4Digital', l'iniziativa finalizzata a mettere a disposizione delle Imprese risorse finanziarie, competenze e strumenti digitali per una crescita economica sostenibile.

L'obiettivo è raggiungere nei prossimi mesi, con servizi e attività dedicate, almeno 100 mila piccole e medie imprese su tutto il territorio nazionale e trasversalmente a tutti i settori produttivi e merceologici. "L'iniziativa 'Together4Digital' rientra nell'ambito delle attività della task force varata dalla banca a supporto dal PNRR: coerentemente con il piano nazionale, che riserva alla transizione digitale delle imprese rilevanti risorse, abbiamo già supportato negli ultimi mesi 2.300 progetti con oltre 400 milioni di euro di nuova finanza", sottolinea Niccolò Ubertalli, responsabile UniCredit Italia.

"Se da un lato, negli ultimi due anni le pmi italiane hanno riscontrato alcuni progressi in termini di digitalizzazione, spinti da alcune tendenze come la fatturazione elettronica, la diffusione dei servizi di cloud computing o l'utilizzo di sistemi digitali di collaborazione e condivisione, dall'altro scontano ancora un forte ritardo di innovazione rispetto ad altri Paesi, mettendo a rischio una delle leve di crescita economica del Paese", aggiunge Silvia Candiani a.d di Microsoft Italia. (ANSA).