Petrolio: avvio di giornata in calo, Wti a 104,5 dollari

(ANSA) - ROMA, 12 MAG - Quotazioni del petrolio in calo in avvio di giornata, dopo i netti rialzi della vigilia, pur su livelli che restano sostenuti. Il greggio Wti passa di mano a 104,5 dollari con un calo dell'1,12% rispetto al valore di ieri sera a New York. Il Brent scende dell'1,02% a 106,4 dollari al barile. (ANSA).