Nuovo accordo di collaborazione tra ANSA e l'agenzia bulgara BTA

BTA e ANSA hanno firmato un accordo di collaborazione in occasione della Conferenza di Primavera e l'Assemblea Generale dell'Alleanza Europea delle Agenzie di Stampa (EANA) in corso a Sarajevo, con la presenza in collegamento dell'Ambasciatore italiano a Sofia Giuseppina Zarra e l'Ambasciatore di Bulgaria a Roma Todor Stoyanov. L'intesa siglata prevede la disponibilità e lo scambio di contenuti da poter utilizzare sulle piattaforme delle due Agenzie e la possibilità di sviluppare offerte commerciali congiunte a supporto della comunicazione di istituzioni e aziende dei rispettivi Paesi.

Per l'Ambasciatrice Giuseppina Zarra, "l'accordo di collaborazione tra l'ANSA e la BTA apre un capitolo nuovo nel settore dell'informazione che consentirà ad entrambi i Paesi di poter conoscere meglio e approfonditamente le rispettive realtà politica, economica, sociale e culturale, e di conseguenza di comprendere le dinamiche in corso in due Paesi membri dell'Unione Europea ed alleati nella NATO. L'Italia e la Bulgaria condividono legami antichi e solide relazioni storiche che negli ultimi decenni si sono trasformati in una eccellente collaborazione a tutti livelli e in un partenariato significativo su molti dossier bilaterali e internazionali. Questo accordo apre una finestra importante per approfondire la conoscenza anche sui rispettivi mercati: la Bulgaria è un importante partner commerciale e di investimenti per il nostro Paese, il quarto per importanza in tutta l'area dell'Europa Centro Orientale, e la comunità italiana presente nel Paese costituisce un elemento vitale del tessuto sociale ed imprenditoriale bulgaro. Mi auguro quindi - sottolinea l'Ambasciatrice - che questa rinnovata collaborazione possa accompagnare e sostenere il lavoro continuo che stiamo portando avanti per rinforzare ulteriormente la nostra collaborazione e fare un salto di qualità strategico".

L'Ambasciatore bulgaro a Roma Todor Stoyanov da parte sua ha definito l'accordo un'ulteriore prova degli ottimi legami tra Bulgaria e Italia. "Collaboriamo già da tempo e con reciproca soddisfazione con l'Agenzia BTA e questo nuovo accordo - oltre a garantire la reciproca disponibilità di informazione certificata tra Bulgaria e Italia - è un primo passo per lo sviluppo di progetti tra le due Agenzie a sostegno della comunicazione delle rispettive Istituzioni e aziende dei due Paesi", ha sottolineato l'Amministratore Delegato ANSA Stefano De Alessandri. Il direttore generale della BTA, Kiril Valchev, ha osservato che la firma dell'accordo avviene nel giorno in cui la Chiesa ortodossa in Bulgaria celebra i Santi fratelli Cirillo e Metodio. "Le sante spoglie di San Cirillo Filosofo si trovano nella chiesa di San Clemente a Roma e questo è un altro collegamento tra la Bulgaria e l'Italia. San Cirillo dice che il fuoco prova l'oro e l'argento, e l'uomo con la sua mente separa la menzogna dalla verità. La missione delle agenzie di stampa è garantire la conoscenza della verità e questo accordo tra BTA e ANSA aiuta proprio in questo", ha affermato Valchev.