Borsa: male Milano (-0,6%), in rialzo le banche, corre Stm

(ANSA) - MILANO, 12 MAG - Penultima seduta di settimana in calo per Piazza Affari (-0,6%), come per le altre principali borse europee, nel 78/o giorno di guerra in Ucraina e dopo due giornate di rialzi. Centrale la situazione del gas, con la Gazprom che ha annunciato lo stop dei trasferimenti russi via Polonia e il prezzo che è volato, per chiudere poi coi future ad Amsterdam (+11,5%) a 104 euro al MWh. In discesa a sera l'oro (-0,7%) a 1.834 dollari l'oncia. A Milano, dove lo spread Btp-Bund ha chiuso in calo a 187,2 punti, col rendimento del decennale italiano sceso al 2,710%, sono andate bene molte banche, da Unicredit (+2,9%), a Bper (+2,4%), Intesa (+1,1%), Banco Bpm (+0,7%) e Mps (+0,4%). In cima al listino principale Stm (+3,9%) tra i semiconduttori, , sull'aggiornamento dei target al 2025-2027, e Poste (+3,1%) dopo la trimestrale.

Guadagni per Pirelli (+1,5%), Tim (+0,9%), raggiunto l'accordo commerciale con Open Fiber per le aree bianche, e Unipol (+0,4%) alla vigilia dei conti. Ha tenuto tra le auto Stellantis (+0,1%), non Ferrari (-1%). In positivo Azimut (+0,3%) con la trimestrale. In rosso Webuild (-1,3%), in attesa dei conti a mercati chiusi, e Generali (-0,5%), con in programma il Cda nel tardo pomeriggio.

Tra i titoli più sofferenti alcune utility, come Hera (-7,2%) e A2a (-3,8%), tra i farmaceutici Recordati (-5%), ma anche Amplifon (-5,8%) e la paytech Nexi (-3%), anche con stop in asta, coi dati del trimestre e mentre annuncia di avere acquisito la totalità delle quote della tedesca Orderbird. Giù i petroliferi, da Saipem (-3%) all'impiantistica di Tenaris (-2,6%) e a Eni (-1,9%), mentre il greggio a sera è in rialzo (wti +0,9%) a 106,6 dollari al barile e il brent a 107,9 dollari. Rally per As Roma (+15,8%) a 0,424 euro, dopo che la sera precedente Dan Friedkin, a cui fa già riferimento l'86,8% del capitale, ha annunciato il lancio di un'opa sul restante 13,2%, al prezzo di 0,43 euro ad azione. (ANSA).