Borsa: Europa peggiora con timori crescita, Milano -2%

(ANSA) - MILANO, 12 MAG - Restano pesanti le Borse europee che continuano a scontare i timori per un quadro macroeconomico fosco, in cui il rialzo dei tassi e dei prezzi, la stretta della Cina contro il Covid e la guerra in Ucraina minacciano la ripresa. Milano perde il 2%, Londra e Parigi il 2,5% e Francoforte il 2,4%. In rosso anche i future su Wall Street (-1,1% il Nasdaq e -0,7% l'S&P 500), che continua a pagare le preoccupazioni per la reazione della Fed di fronte a un'inflazione che fatica ad essere domata.

I timori per la crescita pesano sulle commodities, con il petrolio in calo dell'1,5% e il rame scivolato fino al 3,8% a Londra, sotto i 9000 dollari alla tonnellata. L'avversione al rischio spinge gli investitori verso i titoli di Stato, i cui rendimenti sono in forte calo: quello del Btp decennale scende di 15 punti base al 2,74% mentre lo spread on il Bund si riduce di tre punti a quota 188. Continua il rafforzamento del dollaro, che spinge l'euro a nuovi minimi dall'inizio del 2017, con cui scambia a 1,0426. In controtendenza il prezzo del gas in Europa, con i future ad Amsterdam che balzano del 14,4% a 107,4 euro, in tensione per la riduzione di un terzo del gas russo in transito dall'Ucraina e le ritorsioni russe contro Gazprom Germania, finita sotto il controllo del regolatore energetico tedesco.

Sul mercato azionario crollano i titoli del lusso e dell'abbigliamento, con Hermes e Kering che cedono oltre il 5%, le materie prime (-3,5% l'indice Stoxx di settore), l'informatica (-3,3%), le auto (-3,1%) e l'energia (-2,8%). A Milano Diasorin perde il 6%, Amplifon il 5,6%, Recordati il 5,2%, Ferrari il 4%, Cnh il 3,9%, Iveco il 3,5%, Mediolanum il 4%, Nexi il 3,7%, Moncler il 3,5%. La fuga dal rischio colpisce le criptovalute, che continuano a scendere dopo il crollo dello stablecoin Terra USD: il Bitcoin cede il 2,9% sotto i 28 mila dollari. (ANSA).