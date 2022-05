Borsa: Europa a picco, giù il petrolio, vola il gas (+14%)

(ANSA) - MILANO, 12 MAG - Avvio pesante per le Borse europee, che si risvegliano bruscamente dall'euforia che ieri aveva spinto i listini. Le piazze del Vecchio Continente fanno i conti con l'ennesima seduta no di Wall Street e dei listini asiatici, che hanno scontato il dato dell'inflazione americana, calata meno delle attese nonostante l'avvio della stretta monetaria da parte della Fed, e le previsioni della presidente della Bce, Christine Lagarde, per un avvio del rialzo dei tassi anche in Europa a luglio.

I timori degli impatti che prezzi e tassi avranno sulla crescita, in aggiunta alle preoccupazioni per la guerra in Ucraina, stanno affondano tutte le Borse europee, con Milano che cede l'1,7%, Parigi e Londra il 2,1% e Francoforte il 2,3%. La fuga dal rischio spinge gli investitori verso i titoli di Stato, con i rendimenti tutti in forte calo, incluso il Btp, che rende il 2,76%, in flessione di quasi 13 punti base mentre lo spread con il Bund poco mosso a 189 punti base.

Le preoccupazioni per la crescita si riflettono sui costi del petrolio in calo di oltre il 2%, con il wti che scambia a 103,3 dollari e il brent a 105,3 dollari. Vola invece il prezzo del gas in Europa, sui timori per un minor afflusso dalla Russia, con i future di Amsterdam in rialzo del 13,9% a 107 euro al megawattora. I timori per l'economia europea affossano anche l'euro che ritocca i minimi dall'inizio del 2017 sul dollaro, a 1,046 (-0,5%). A Piazza Affari (ANSA).