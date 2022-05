Borsa: a Tokyo apertura in ribasso (-1,05%)

(ANSA) - TOKYO, 12 MAG - La Borsa di Tokyo inizia la seduta in calo, seguendo la contrazione registrata a Wall Street e la nuova correzione del listino della tecnologia del Nasdaq, dopo i dati allarmanti sull'inflazione negli Stati Uniti in aprile, vicina ai massimi in 40 anni.

L'indice di riferimento Nikkei evidenzia una flessione dell'1,05% a quota 25.939,02, e una perdita di 274 punti. Sul mercato dei cambi si arresta temporaneamente il processo di svalutazione dello yen sul dollaro, a 129,70, e sull'euro a 136,30. (ANSA).